Détection de Potentiel secteur métiers du BTP/ Batiment Travaux Publics Agence RENNES EST Rennes

L’atelier de Détection De Potentiel (DDP) que nous vous proposons s’adresse à toute personne intéressée par le secteur BTP / Batiment Travaux Publics, quel que soient son profil et son parcours professionnel ou personnel.Les exercices que vous réaliserez mettent en œuvre les principales capacités nécessaire dans ces métiers.Pour réaliser ces exercices, vous allez utiliser vos habiletés, c’est-à-dire vos savoir-faire, vos qualités personnelles, que vous avez développées dans votre vie de tous les jours.Ainsi nous détecterons vos habiletés à:•Respecter des normes et des consignes,•Maintenir son attention dans la durée,•Exécuter des gestes avec dextérité,•Prendre des initiatives et être autonome.Cet atelier vous permettra de valoriser votre potentiel et d’envisager un parcours vers les métiers du Batiment Travaux Publics

Votre présence est requise à 8h45 à l’agence France Travail Rennes EstIl faut prévoir votre matinée.Cet événement ouvre la « Semaine des métiers Batiment Travaux Publics » qui se déroulera jusqu’au 6 au 10 Octobre 2025.

Début : 2025-09-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine