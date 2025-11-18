Détection de potentiel sur le secteur de l’industrie Agence LA ROCHELLE-BEL AIR La Rochelle

Détection de potentiel sur le secteur de l’industrie Mardi 18 novembre, 12h30 Agence LA ROCHELLE-BEL AIR Charente-Maritime

Dans une démarche d’orientation : Venez tester vos habiletés dans le secteur de l’industrie !

Lieu : café de l’Azimut à La Rochelle (face au collège Pierre Mendes France).

Agence LA ROCHELLE-BEL AIR 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dans une démarche d’orientation : Venez tester vos habiletés dans le secteur de l’industrie ! La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier