DETECTION DE POTENTIEL SUR LES METIERS DE L’AGROALIMENTAIRE Agence ARLES Arles

DETECTION DE POTENTIEL SUR LES METIERS DE L’AGROALIMENTAIRE Mardi 4 novembre, 08h00 Agence ARLES Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T11:00:00

Le secteur de l’agroalimentaire propose de multiples opportunités d’emploi. Saisissez l’opportunité de découvrir un secteur qui recrute et de rencontrer un professionnel de la filière. Vous pourrez tester vos aptitudes à l’exercice d’un nouveau métier.

Au cours de cet atelier, vous pourrez tester votre potentiel à l’exercice d’un nouveau métier et échanger avec un professionnel du secteur sur les opportunités d’emploi et les conditions d’accès aux métiers proposés.

Agence ARLES 13200 Arles Arles 13200 Le Sambuc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

