Détection de Potentiels : découvrez les métiers de l’INDUSTRIE ? Marguerittes – Agence NIMES SAINT CESAIRE Marguerittes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T07:45:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T07:45:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Venez découvrir un secteur dynamique et en constante évolution : les métiers de l’INDUSTRIE sont ils fait pour vous ? Participez à une session de détection de potentiels pour booster votre carrière professionnelle : Découverte des métiers et des opportunités d’emploi Exercices de mise en situation pour découvrir votre potentiel Propositions concrètes et immédiates (immersions professionnelles, formations, recrutement…) Inscrivez-vous en ligne pour y participer !

Marguerittes – Agence NIMES SAINT CESAIRE 30320 Marguerittes Marguerittes 30320 Gard Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517667 »}]

Venez découvrir un secteur dynamique et en constante évolution : les métiers de l’INDUSTRIE sont ils fait pour vous ? Détection de potentiel La semaine de l’industrie