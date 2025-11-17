Détection de Potentiels Industrie Agence ALBERTVILLE Albertville

Détection de Potentiels Industrie Lundi 17 novembre, 06h45 Agence ALBERTVILLE Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T06:45:00+01:00 – 2025-11-17T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T06:45:00+01:00 – 2025-11-17T10:30:00+01:00

Venez découvrir le domaine de l’industrie et tester vos habilités dans ce secteur ! Quel que soit votre parcours professionnel ou scolaire, seules votre curiosité et votre motivation sont nécessaires pour participer à cette découverte…Et peut-être vous orienter vers une carrière industrielle ! Aucune expérience professionnelle et aucun diplôme ne sont exigés.

Présentation du secteur et des métiers de l’industrie du bassin Albertvillois.

Agence ALBERTVILLE 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525415 »}]

Venez découvrir le domaine de l’industrie et tester vos habilités dans ce secteur ! Détection de potentiel La semaine de l’industrie