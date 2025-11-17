Détection de Potentiels Industrie Agence ALBERTVILLE Albertville
Détection de Potentiels Industrie Agence ALBERTVILLE Albertville lundi 17 novembre 2025.
Détection de Potentiels Industrie Lundi 17 novembre, 06h45 Agence ALBERTVILLE Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T06:45:00+01:00 – 2025-11-17T10:30:00+01:00
Fin : 2025-11-17T06:45:00+01:00 – 2025-11-17T10:30:00+01:00
Venez découvrir le domaine de l’industrie et tester vos habilités dans ce secteur ! Quel que soit votre parcours professionnel ou scolaire, seules votre curiosité et votre motivation sont nécessaires pour participer à cette découverte…Et peut-être vous orienter vers une carrière industrielle ! Aucune expérience professionnelle et aucun diplôme ne sont exigés.
Présentation du secteur et des métiers de l’industrie du bassin Albertvillois.
Agence ALBERTVILLE 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525415 »}]
Venez découvrir le domaine de l’industrie et tester vos habilités dans ce secteur ! Détection de potentiel La semaine de l’industrie