DETECTION DE POTENTIELS INDUSTRIE Agence MONTAUBAN ALBASUD Montauban

DETECTION DE POTENTIELS INDUSTRIE Mardi 18 novembre, 13h00 Agence MONTAUBAN ALBASUD Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:00:00

Le secteur de l’industrie recrute ! Vous êtes intéressé (e) par le secteur mais vous n’avez aucune connaissance, formation ou expérience. Venez tester vos habiletés à travailler sur les métiers de l’industrie autour d’une évaluation de vos capacités au travers de tests qui vous permettrons de valoriser votre candidature.

14H 16H Accueil des candidats, présentation des tests, passation des tests A la fin des tests, des informations vous serons données sur les offres en cours et les événements en

Agence MONTAUBAN ALBASUD 82000 Montauban Montauban 82000 Albasud Tarn-et-Garonne Occitania

