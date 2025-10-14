Détective naturaliste Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles

Détective naturaliste Samedi 13 décembre, 14h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

Partons à la recherche d’indices qui nous permettrons de découvrir les habitants cachés du bord des jalles.

Découvrez le Parc des Jalles avec 90 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2025. parc des jalles nature

JB MENGES Bordeaux Métropole