Détectives naturalistes en herbe Lussat

Détectives naturalistes en herbe

Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-09

fin : 2026-10-28

2026-04-09 2026-10-28

Dans la Réserve naturelle, un animal mystérieux laisse des traces un peu partout sans jamais se faire voir… Comment fait-il ? Qui est-il ? Enquête familiale ponctuée d’activités ludiques pour découvrir un mystérieux animal protégé vivant dans la Réserve naturelle le matin, horaire précisé lors de l’inscription .

Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

