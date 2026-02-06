Détente au banya Saint-Aubin-sur-Mer

Détente au banya

Digue Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Venez profiter du banya (bain russe) et du sauna chauffés au bois, à Saint Aubin sur Mer , sur la digue près du pêcheurs avec vue sur la plage .

Découvrez l’expérience du chaud/froid dans la joie, en famille ou entre amis…, seul ou en couple .

bain du matin 10h-14h sauna ou banya sur réservation (places limitées) > 15€/personne/heure

les soins 14h-16h soins individuels survol avec bouquets de feuilles > 20€/séance

pratique libre 15h-19h banya ou sauna le bain de vapeur est une fête ! > 10€/personne

Réservations sur community-sauna-saint-aubin.com .

Digue Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 26 10 28 info@community-sauna-saint-aubin.com

