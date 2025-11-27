Détente en duo spécial Saint Valentin

Quettreville-sur-Sienne Manche

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 15:30:00

2026-02-14

Offrez-vous une parenthèse de bien-être pour la Saint-Valentin.

Vivez un moment fort à deux et renforcez le lien qui vous unit lors de notre atelier détente en duo spécial couple. Une occasion idéale pour vous reconnecter, prendre soin de vous… et de l’autre, dans une atmosphère douce et apaisante.

Au programme une expérience unique mêlant sophrologie et automassages, pour relâcher les tensions, apaiser le mental et renforcer votre cohésion.

Un vrai cadeau à partager, qui nourrit votre complicité et crée un souvenir précieux.

Places limitées pensez à réserver !

Un joli moment à vivre ensemble, rien que pour vous deux.

PS nous proposons également des séances en duo privatives, adaptées à vos besoins. (Sur demande, nous contacter). .

Quettreville-sur-Sienne 50210 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com

