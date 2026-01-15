Détente et souplesse Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Début : 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
2026-08-03
Vaincre les raideurs et les douleurs. Flexibilité, conscience, soin et santé de la colonne vertébrale avec Piotr Blaise.
English :
Overcoming stiffness and pain. Flexibility, awareness, care and health of the spine with Piotr Blaise.
