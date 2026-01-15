Détente et souplesse Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Détente et souplesse

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2026-08-03 09:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

2026-08-03

Vaincre les raideurs et les douleurs. Flexibilité, conscience, soin et santé de la colonne vertébrale avec Piotr Blaise.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Overcoming stiffness and pain. Flexibility, awareness, care and health of the spine with Piotr Blaise.

