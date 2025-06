[Détente] Musée gourmand Musée de Dieppe Dieppe 2 juillet 2025 10:30

Seine-Maritime

[Détente] Musée gourmand Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-08-13 17:30:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Tous les mercredis de juillet/août, 10h30 17h30

Venez dégustez des crêpes avec le food truck Le Simplement bon.

Boissons et alimentation soumis à tarification.

Plus d’informations au 06 50 48 42 07.

Musée de Dieppe / Rue de Chastes

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 50 48 42 07

English : [Détente] Musée gourmand

Every Wednesday in July and August, 10.30am 5.30pm

Enjoy crêpes with Le Simplement bon food truck.

Food and beverages available at a charge.

Further information on 06 50 48 42 07.

German :

Jeden Mittwoch im Juli/August, 10:30 17:30 Uhr

Probieren Sie Crêpes mit dem Foodtruck Le Simplement bon.

Getränke und Lebensmittel unterliegen der Preisgestaltung.

Weitere Informationen unter 06 50 48 42 07.

Italiano :

Tutti i mercoledì di luglio e agosto, dalle 10.30 alle 17.30

Venite a gustare le crêpes con il food truck Le Simplement bon.

Bevande e cibo a pagamento.

Ulteriori informazioni al numero 06 50 48 42 07.

Espanol :

Todos los miércoles de julio y agosto, de 10.30 a 17.30 h

Venga a degustar crêpes con Le Simplement bon food truck.

Bebidas y comida de pago.

Más información en el 06 50 48 42 07.

