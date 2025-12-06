Détente Origin’algues (découverte des algues et cuisine) Perros-Guirec

Détente Origin’algues (découverte des algues et cuisine)

A marée basse, partez à travers les rochers explorez le monde des

algues ! Vous découvrirez les rôles et les secrets cachés de ces végétaux marins.

Une expérience sensorielle unique vous attend observez, touchez, sentez, goûtez. Les bottes dans la mare, apprenez à les distinguer, les cueillir respectueusement, au cœur de ces espaces naturels protégés.

Au fil de votre promenade, vous remplirez 4 paniers le panier du chef cuisto, du magicien, du pharmacien et du farceur.

Ensuite, enfilez votre tablier et concoctez des recettes délicieuses et saines grâce aux bienfaits naturels des algues.

Un régal pour les yeux et les papilles, moment inspirant et enthousiasmant !

Rdv à la Maison du Littoral.

Munissez-vous d’un panier ou seau, d’une paire de ciseaux, de chaussures fermées pouvant aller dans l’eau et d’un coup vent..

+ Petits bocaux de récup avec couvercles

Tarif 20€ la sortie algues ou 40€ la sortie + atelier de cuisine aux algues

Paiement par chèque ou espèces (avec l’appoint) le jour J Pas de Carte bancaire

A partir de 6 ans (1/2 tarif pour les moins de 10 ans)

Attention

Réservation obligatoire par mail, au plus tard 48h avant l’animation.

Fin des inscriptions 48h avant la sortie.

Max 20 personnes à la sortie découverte des Algues

Max 12 personnes à l’atelier cuisine aux Algues .

Parking St Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

