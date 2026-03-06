Détente psychomusicale Auditorium Clancier Limoges

Détente psychomusicale

Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Et si vous vous autorisiez un moment de détente sonore ! Une séance de relaxation animée par un musicothérapeute bénévole de l’association Hymnus Humani Le son solidaire.

Inscriptions au préalable auprès de la bibliothèque. .

