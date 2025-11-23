DÉTENUS À TOUT PRIX – SALLE DES FETES DE CLESSE Clesse

DÉTENUS À TOUT PRIX Début : 2025-11-23 à 17:00. Tarif : – euros.

PITCH « DÉTENUS À TOUT PRIX » :Prix Cyrano du Meilleur spectacle d’humour 2023Eddy et Max ne se connaissent pas et leurs vies sont loin d’être semblables. Leur seul point commun : avoir eu l’idée géniale de se faire volontairement incarcérer pour trouver des amis. Et maintenant, ils vont devoir cohabiter dans une cellule de 6m². Entre mensonges inutiles et situations absurdes ; débordant de folie, de références pop et de générosité, la dernière comédie extravagante de la Compagnie du Bistanclac vous propose de vous évader le temps d’1h15 dans ce huis clos irrésistible et surprenant.

SALLE DES FETES DE CLESSE RUE DE LA MAIRIE 71260 Clesse 71