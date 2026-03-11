Détournemots au Garten-Treff + Danse au Loukoum Jardin Houplin-Ancoisne

Détournemots au Garten-Treff + Danse au Loukoum Jardin

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:30:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

14 h 30 16 h 30

1 h

** Détournemots au Garten-Treff**

Compagnie Macadâne

Atelier d’écriture

à partir de 6 ans

Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !

16 h 15 17 h 30

30 min

**Danse au Loukoum Jardin**

Compagnie Insolit’a Danse

à partir de 6 ans

À l’ombre et à la fraicheur des cerisiers du Loukoum Jardin, découvrez une série de tableaux dansés et dessinés l’automne virevoltant, l’hiver pétillant, la valse du printemps et le feu de l’été !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

14 h 30 16 h 30

1 h

** Détournemots au Garten-Treff**

Compagnie Macadâne

Atelier d’écriture

à partir de 6 ans

Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !

16 h 15 17 h 30

30 min

**Danse au Loukoum Jardin**

Compagnie Insolit’a Danse

à partir de 6 ans

À l’ombre et à la fraicheur des cerisiers du Loukoum Jardin, découvrez une série de tableaux dansés et dessinés l’automne virevoltant, l’hiver pétillant, la valse du printemps et le feu de l’été !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités. .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

2:30 pm 4:30 pm

1 h

**Détournemots at the Garten-Treff** (in French)

Compagnie Macadâne

Writing workshop

ages 6 and up

To the sounds of a barrel organ, discover a writing technique available to everyone: Détournemots . The principle is simple and fun: use texts written by authors from all horizons to find a new meaning and allow yourself an illustrated detour. The only rule is: let your creativity run wild! Halfway between the art of street singers and that of the surrealists, this workshop-show invites you to create with lightness in just a few turns of the crank!

4:15 pm 5:30 pm

30 min

**Dance at Loukoum Jardin

Compagnie Insolit’a Danse

ages 6 and up

In the cool shade of the Loukoum Jardin cherry trees, discover a series of danced and drawn tableaux: the twirling autumn, the sparkling winter, the spring waltz and the fire of summer!

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

L’événement Détournemots au Garten-Treff + Danse au Loukoum Jardin Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme