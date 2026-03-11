Détournemots au Loukoum Jardin + Danse au Garten-Treff Houplin-Ancoisne

Détournemots au Loukoum Jardin + Danse au Garten-Treff

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

14 h 30 16 h 30

1 h

** Détournemots au Loukoum Jardin**

Compagnie Macadâne

Atelier d’écriture

à partir de 6 ans

Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !

16 h 15 17 h 30

30 min

**Danse au Garten-Treff**

Compagnie Insolit’a Danse

à partir de 6 ans

À l’image des fêtes et des saisons qui se succèdent au Biergarten, découvrez une série de tableaux dansés et dessinés l’automne virevoltant, l’hiver pétillant, la valse du printemps et le feu de l’été !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_

14 h 30 16 h 30

1 h

** Détournemots au Loukoum Jardin**

Compagnie Macadâne

Atelier d’écriture

à partir de 6 ans

Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !

16 h 15 17 h 30

30 min

**Danse au Garten-Treff**

Compagnie Insolit’a Danse

à partir de 6 ans

À l’image des fêtes et des saisons qui se succèdent au Biergarten, découvrez une série de tableaux dansés et dessinés l’automne virevoltant, l’hiver pétillant, la valse du printemps et le feu de l’été !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2:30 pm 4:30 pm

1 h

**Détournemots at Loukoum Jardin** in Paris

Compagnie Macadâne

Writing workshop

ages 6 and up

To the sounds of a barrel organ, discover a writing technique accessible to all: Détournemots . The principle is simple and fun: use texts written by authors from all horizons to find a new meaning and allow yourself an illustrated detour. The only rule is: let your creativity run wild! Halfway between the art of street singers and that of the surrealists, this workshop-show invites you to create with lightness in just a few turns of the crank!

4:15 pm 5:30 pm

30 min

**Dance at the Garten-Treff

Compagnie Insolit’a Danse

ages 6 and up

The Biergarten is the setting for a series of danced and drawn tableaux: the twirling autumn, the sparkling winter, the spring waltz and the summer fire!

Mosaic open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of activities.

_**Find out more about the rendez-vous aux jardins **_

_**Storytelling and music: 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Body art and art workshop: 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Writing and dance workshop: May 3, May 31, 09/6**_

_**Games and improvisational theater: 10/05, 14/06, 13/09**_

L’événement Détournemots au Loukoum Jardin + Danse au Garten-Treff Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme