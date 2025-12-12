DÉTOURS DE CHANT Toulouse

DÉTOURS DE CHANT

Un festival… des chansons !

Le festival propose pour cette édition 2025 une programmation riche et éclectique de concerts et spectacles répartis dans plusieurs lieux de Toulouse et de l’agglomération. On y retrouve des artistes de la scène chanson française d’horizons variés, mêlant têtes d’affiche et talents émergents, avec des styles allant de la chanson poétique à des explorations musicales plus contemporaines.

Parmi les événements à ne pas manquer des concerts de Babx, La Grande Sophie (avec Alice Bénar en première partie), Bertrand Belin, Arman Méliès, Chloé Lacan, Bachar Mar-Khalifé ou encore Guillaume Lopez Trio, ainsi que des moments originaux comme des scènes ouvertes, des balades musicales, et des rencontres au Flashback Café ou au Bijou.

Chaque performance offre une expérience unique autour de la chanson, avec des propositions scéniques variées (solo, groupe, cirque chanté, chanson traditionnelle occitane, etc.), reflétant la diversité et la créativité de la programmation du festival.

Retrouvez toute la programmation en ligne www.detoursdechant.com .

