Détours de sciences Conférence de Jean Jouzel Tours

Conférence tous publics sur le thème de l’adaptation et du climat Jean JOUZEL Directeur de recherche émérite au CEA, ancien vice-Président du groupe I du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)

Réchauffement climatique Le limiter pour être en mesure de s’y adapter

Dans le cadre de DéTours des sciences, un événement de culture scientifique destiné au grand public organisé par par l’Université de Tours, Jean Jouzel, climatologue reconnu et ancien membre du GIEC vient faire un point sur le réchauffement climatique, sa réalité, ses causes, ses conséquences et l’urgence des mesures à prendre pour le stabiliser à long terme. Accessible à toutes et tous, la conférence sera suivie d’un échange avec le public. .

English :

Public conference on adaptation and climate Jean JOUZEL ?

Global warming ? Limiting it to adapt to it

As part of DéTours des sciences, a scientific culture event for the general public organized by the University of Tours.

