Deuil Blanc Centre Paris’ Anim Binet PARIS

« J’ai commencé à dessiner durant le confinement, sans formation,

pour transformer mes émotions en images. Deuil blanc explore la maladie

d’Alzheimer à travers l’intime : chaque dessin interroge la mémoire,

l’absence et ce qui reste quand tout s’efface. Certaines œuvres

s’accompagnent de compositions sonores accessibles par QR code, ouvrant

une autre dimension sensible. Ce premier geste artistique transforme la

perte en partage, invitant chacun à y trouver son propre écho. »

Retrouvez le travail d’Alexandre sur instagram : @alexashraw

Exposition financée par l’association France Alzheimer

Vernissage de l’exposition d’Alexandre Ash au CPA Binet.

Le mercredi 14 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-14T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T19:00:00+02:00_2026-01-14T21:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/deuil-blanc +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Centre Paris’ Anim Binet et trouvez le meilleur itinéraire

