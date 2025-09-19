Deuit da Vrezhonegiñ / Venez parler Breton ! Médiathèque de Quimperlé Quimperlé
Deuit da Vrezhonegiñ / Venez parler Breton !
Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-19 12:00:00
2025-09-19
Deuit d’ober anaoudegezh gant brezhonegerien all.
Plijadur a vez, sur eo ha n’eo ket marteze !
Venez faire connaissance avec d’autres bretonnants.
‘Y a du plaisir, c’est sûr !
Venez discuter en breton avec Régine Guillemot .
Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
