Deuit da Vrezhonegiñ / Venez parler Breton ! Médiathèque de Quimperlé Quimperlé vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-19 12:00:00

2025-09-19

Deuit d’ober anaoudegezh gant brezhonegerien all.

Plijadur a vez, sur eo ha n’eo ket marteze !

Venez faire connaissance avec d’autres bretonnants.

‘Y a du plaisir, c’est sûr !

Venez discuter en breton avec Régine Guillemot .

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

