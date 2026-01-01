Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton ! Médiathèque de Quimperlé Quimperlé

Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton !

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-23 12:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Deuit d’ober anaoudegezh gant brezhonegerien all.

Plijadur a vez, sur eo ha n’eo ket marteze !

Venez faire connaissance avec d’autres bretonnants.

‘Y a du plaisir, c’est sûr !

Venez discuter en breton avec Régine Guillemot .

Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

