Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton ! Médiathèque de Quimperlé Quimperlé
Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton ! Médiathèque de Quimperlé Quimperlé vendredi 30 janvier 2026.
Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton !
Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 10:00:00
fin : 2026-01-30 12:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Deuit d’ober anaoudegezh gant brezhonegerien all.
Plijadur a vez, sur eo ha n’eo ket marteze !
Venez faire connaissance avec d’autres bretonnants.
‘Y a du plaisir, c’est sûr !
Venez discuter en breton avec Régine Guillemot .
Médiathèque de Quimperlé 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton !
L’événement Deuit da Vrezhonegiñ Venez parler Breton ! Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS