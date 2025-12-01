Deus da c’hoari ! Viens jouer !

40 Rue des Martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Deus da c’hoari ! Viens jouer ! , notre rendez-vous régulier autour du jeu de société, est de retour à la bibliothèque de Carhaix.

Pour Noël, vos bibliothécaires vous initieront à plusieurs jeux simples et assez courts sur le thème de l’hiver La Course de rennes, SOS Pingouin, Ice Cool, Kayanak, Puzzle Banquise ou encore le jeu coopératif L’amitié véritable, dans l’univers de La Reine des Neiges.

L’animation est​ pour toute la famille, certains jeux étant accessibles à partir de 3 ans. .

40 Rue des Martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 96 57 42 05

L’événement Deus da c’hoari ! Viens jouer ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-12-08 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée