Deus Da Riboulat Savenay

Deus Da Riboulat

35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée bretonne avec au programme, 4 groupes de musique bretonne, pour une soirée festive et dansante.

TRIO DES CHAMPS

Le Trio des Champs est une formation de Haute-Bretagne, originaire du pays de Vitré, qui allie bonne humeur, bonne ambiance et rythmes endiablés…. Nicolas Rozé (Accordéon Diatonique chant), Christophe Brillet (vielle à roue chant) et Olivier Lepage (Clarinette chant) sauront faire résonner le plancher pour le plaisir de tous sur des airs de rondes, polkas, mazurkas, scottishes…. et En avant-deux !

MAELA HAG ANOUK

Chanter en breton dans les soirées rennaises, quelle drôle d’idée ! C’est pourtant le terrain de jeu privilégié de MAELA HAG ANOUK. Haute ou Basse, dans toute la Bretagne résonne leur chant. En matière de chant à danser, plus de frontière linguistique qui vaille. Dès les premiers tralalaléno , chacun comprend qu’il est enjoint à se lever, à gagner la ronde et à se donner sans retenue. Car nos chanteuses, elles, ne se retiendront pas !

DIGRESK

Comment parler de ce groupe à l’énergie dingue, qui laisse autant de sueur en studio que sur scène ?!

Formé en 2008, DIGRESK (décroissance en Breton) marque les esprits. Fort d’une identité unique, tant en studio que sur scène, Digresk offre un cocktail détonant, à la limite de l’improbable du rock, de l’électro et du Hip Hop fusionnant avec la musique traditionnelle. C’est frais, dansant, provocant et inattendu. Digresk c’est aussi parler de valeurs humaines, défendre et soutenir des causes qui lui sont chères.

PLANTEC

Leur musique est à la fois traditionnelle, rock et électro, puisque Plantec compose des mélodies d’inspiration traditionnelles jouées à la bombarde, auxquelles il applique un traitement utilisant des guitares et des programmations techno. Ses textes sont en breton et la plupart des mélodies se prêtent à la danse bretonne.

Restauration et buvette sur place. Prévente 20€ sur place 25€.

Organisée par les associations Rock’n Brock et Bucéphale Evènements .

35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 15 05 76 bucephaleevenements@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Deus Da Riboulat Savenay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon