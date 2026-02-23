Deutscher Cinéma 303 La Ferté Macé
Deutscher Cinéma 303 La Ferté Macé jeudi 26 mars 2026.
Deutscher Cinéma 303
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
La décision de diffuser le film en version originale avec des sous-titres en français offre une opportunité unique aux cinéphiles et aux passionnés de langues d’approfondir leur compréhension de la langue allemande tout en découvrant une oeuvre cinématographique exceptionnelle. .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Deutscher Cinéma 303
L’événement Deutscher Cinéma 303 La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo