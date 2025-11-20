Deutscher Cinéma Miroirs No.3 La Ferté Macé
Deutscher Cinéma Miroirs No.3 La Ferté Macé jeudi 20 novembre 2025.
Deutscher Cinéma Miroirs No.3
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
La décision de diffuser le film en version originale avec des sous-titres en français offre une opportunité unique aux cinéphiles et aux passionnés de langues d’approfondir leur compréhension de la langue allemande tout en découvrant une oeuvre cinématographique exceptionnelle. .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Deutscher Cinéma Miroirs No.3
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Deutscher Cinéma Miroirs No.3 La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-03 par Flers agglo