Deutscher Cinéma Une enfance allemande île d’Amrum 1945 La Ferté Macé

Deutscher Cinéma Une enfance allemande île d’Amrum 1945

cinéma La Ferté Macé Orne

Début : 2026-02-26 20:30:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

La décision de diffuser le film en version originale avec des sous-titres en français offre une opportunité unique aux cinéphiles et aux passionnés de langues d’approfondir leur compréhension de la langue allemande tout en découvrant une oeuvre cinématographique exceptionnelle. .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

English : Deutscher Cinéma Une enfance allemande île d’Amrum 1945

