Deux Américains à Paris Salle Equinoxe Savenay samedi 24 janvier 2026.
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Début : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24
La Symphonie de Poche, dirigée par Nicolas Simon, propose un programme festif autour de Cole Porter et George
Gershwin la Suite symphonique Can-Can et Un Américain à Paris. Un voyage musical plein de swing et de charme, entre cabarets parisien et énergie américaine.
Tarifs 12€ et 2€ pour les de 18 ans. .
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr
