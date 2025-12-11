Deux Américains à Paris Salle Equinoxe Savenay

Deux Américains à Paris

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La Symphonie de Poche, dirigée par Nicolas Simon, propose un programme festif autour de Cole Porter et George

Gershwin la Suite symphonique Can-Can et Un Américain à Paris. Un voyage musical plein de swing et de charme, entre cabarets parisien et énergie américaine.

Tarifs 12€ et 2€ pour les de 18 ans. .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 74 culture@ville-savenay.fr

