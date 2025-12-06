Deux Cafés des Parents consacrés aux Troubles du Neuro Développement chez l’enfant ( TND) Association Ambitions jeunesses Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille

Comment accompagner mon enfant présentant un trouble du comportement ou de l’apprentissage ? Pour ce dernier parcours 2025, Res’PPI+ s’est associée à Ambitions Jeunesses. Ensemble, avec la CPTS La Nantaise Centre-Est, la CPAM 44, le projet Li&Di de l’APAHJ 44 et la Direction de Quartier, ils ont imaginé un temps fort visant à répondre aux difficultés de nombreux parents, souvent démunis face aux troubles de leur enfant, aux relations parfois difficiles avec l’école et au parcours de soin encore trop complexe.Après une conférence gesticulée et un forum consacrés aux TND, nous vous proposons de venir partager votre expérience et vos questions de parents au cours de deux soirées dédiées au diagnostic, puis au parcours TND vendredi 28 novembre de 18 à 20h00 : un temps d’échange avec des professionnels, pour mieux comprendre les étapes du diagnostic des TND, de la première évaluation, aux premiers accompagnements. vendredi 12 décembre de 18 à 20h00 : un temps d’échange pour appréhender les différentes étpes du parcours d’accompagnement des TND, des premières suspicions au suivi de l’enfant. Ces deux rencontres se déroulent au siège de l’association « Ambitions Jeunesses » au 6 rue d’Irlande Nantes-MalakoffSelon vos préoccupations personnelles, vous pouvez participer à l’une ou l’autre des rencontres, ou les deux !Merci de penser à vous inscrire dès à présent, par mail :asso.resppi@gmail.com

Association Ambitions jeunesses Nantes 44000