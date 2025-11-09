Deux choeurs chantent pour l’association Mater’re de Brec’h Brech

Deux choeurs chantent pour l’association Mater’re de Brec’h

A l’Eglise Brech Morbihan

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Le concert est destiné à recueillir des fonds pour l’association Mater’re qui oeuvre pour l’éduction scolaire et la cause écologique notamment en Afrique. Choeur An Alre dirigé par Angéline Johnston, interprétera des chants polyphoniques bretons et celtiques. Le choeur d’hommes Kaloneu Derv Bro Pondi dirigé par Jorj Belz chantera son répertoire de chants sacrés et profanes à l’unisson. Les deux choeurs chantent en langue bretonne. .

A l’Eglise Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 6 45 41 56 24

