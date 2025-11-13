Deux commissaires sinon rien ! Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 19:15 – 20:15

Gratuit : oui Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site. Tout public

Marie-Anne du Boullay et Jeanne-Marie David, commissaires de l’exposition à Nantes puis à Rouen, proposent une conférence à deux voix pour raconter l’artiste face à la pluie et la transcription qu’il donne de cet événement météorologique et éphémère qui transforme le paysage et en bouleverse les perceptions.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2023359500020400088