Deux concert à l’ho’penn bar Carantec

34 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Deux concerts à l’Ho Penn Bar ! Nas Troye (Trio improvisé) et Raoul P. (synthétiseur modulaire) à l’occasion de l’exposition de Muriel Rousseau Ovtchinnikov   .

34 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne  

