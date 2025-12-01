Deux concert à l’ho’penn bar Carantec
Deux concert à l'ho'penn bar Carantec samedi 13 décembre 2025.
34 Rue Pasteur Carantec Finistère
Début : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Deux concerts à l'Ho Penn Bar ! Nas Troye (Trio improvisé) et Raoul P. (synthétiseur modulaire) à l'occasion de l'exposition de Muriel Rousseau Ovtchinnikov .
34 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne
