Deux conférences la Provence dans les années 60 et les années 70

Samedi 21 mars 2026 à partir de 15h30.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 15h30. Maison de quartier de Sainte-Geneviève 211, Bd Romain Rolland Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-03-21 2026-05-30

Deux conférences sur la Provence dans les années 60 et 70, organisées par l’association Les experts conteurs de l’histoire .

L’association Les experts conteurs de l’histoire vous invite à deux conférences captivantes.



La première, le samedi 21 mars 2026 à 15h30, explorera la Provence dans les années 70.



La seconde, le samedi 30 mai 2026 à 15h30, se penchera sur la Provence dans les années 60. .

Maison de quartier de Sainte-Geneviève 211, Bd Romain Rolland Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 65 13 62 danielisra@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two conferences on Provence in the 60s and 70s, organized by the association Les experts conteurs de l’histoire .

L’événement Deux conférences la Provence dans les années 60 et les années 70 Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille