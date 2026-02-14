Deux cours de Line Dance, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

Deux cours de Line Dance Dimanche 8 mars, 10h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique

1 Cours (N1 ou N2) : 10 €

2 Cours à suivre : 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:15:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:15:00+01:00

Accessible à tous, pas besoin de partenaire !

Niveau 1 : 10h-11h : Accessible à tous, pas de prérequis

Niveau 2 : 11h15-12h15 : Pour les danseurs déjà expérimentés ayant un bon sens du rythme, des appuis, des transferts de poids de corps, des orientations…

Pas d’inscription annuelle, réservez votre cours à l’unité.

Bâtiment D (salle de danse)

Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l'Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

