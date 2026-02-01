Deux cours de Line Dance Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 10:00 – 12:15

Gratuit : non 1 Cours (N1 ou N2) : 10 €2 Cours à suivre : 18 € Reservation via hello asso : QR code sur l’affiche ou ce lien Tout public

Accessible à tous, pas besoin de partenaire !Niveau 1 : 10h-11h : Accessible à tous, pas de prérequisNiveau 2 : 11h15-12h15 : Pour les danseurs déjà expérimentés ayant un bon sens du rythme, des appuis, des transferts de poids de corps, des orientations…Pas d’inscription annuelle, réservez votre cours à l’unité.Bâtiment D (salle de danse)

Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com 0644759961 http://nanteswest.free.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

