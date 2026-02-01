Deux entrées pour célébrer le grand Django Reinhardt au Sunset Sunside Sunset Sunside Paris

Guitariste de génie et figure majeure du jazz manouche, Django Reinhardt a révolutionné la musique des années 1930 avec son jeu virtuose et son sens unique de la mélodie. Aux côtés du Quintette du Hot Club de France, il a imposé un style devenu emblématique, mêlant swing, improvisation et racines tsiganes.

“Django Celebration” propose de célébrer l’héritage de Django Reinhardt à travers une série de rencontres intergénérationnelles entre une figure reconnue de cette musique et une figure montante ou une figure de la nouvelle génération.

A l’initiative de William Brunard, bassiste de Bireli Lagrène, nouveau format mensuel au Sunset pour honorer la mémoire de Django.

Le Sunset Sunside propose “Django Celebration” le 14 février, à partir de 21h30 avec Ninine Garcia & Rocky Gresset !

Le samedi 14 février 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tout public.

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris



