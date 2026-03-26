Deux guitares et l’addition espace culturel ancienne église St-Marti Pujols

Deux guitares et l’addition

espace culturel ancienne église St-Marti 2 route de bouygues Pujols Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de guitares .

espace culturel ancienne église St-Marti 2 route de bouygues Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 72 65 60

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English : Deux guitares et l’addition

L’événement Deux guitares et l’addition Pujols a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Castillon-Pujols