Deux guitares et l’addition espace culturel ancienne église St-Marti Pujols
Deux guitares et l’addition espace culturel ancienne église St-Marti Pujols samedi 11 avril 2026.
Deux guitares et l’addition
espace culturel ancienne église St-Marti 2 route de bouygues Pujols Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert de guitares .
espace culturel ancienne église St-Marti 2 route de bouygues Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 72 65 60
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English : Deux guitares et l’addition
L’événement Deux guitares et l’addition Pujols a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Castillon-Pujols
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