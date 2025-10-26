Deux harmonies pour un concert d’Automne Espace Jean Chalavon Salle polyvalente Sainte-Sigolène
Deux harmonies pour un concert d’Automne Espace Jean Chalavon Salle polyvalente Sainte-Sigolène dimanche 26 octobre 2025.
Deux harmonies pour un concert d’Automne
Espace Jean Chalavon Salle polyvalente 10 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26 20:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Notre traditionnel concert d’Automne promet d’être riche en nouveautés;
.
Espace Jean Chalavon Salle polyvalente 10 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 34 61 90 harmonie.saintesigolene@orange.fr
English :
Our traditional Autumn concert promises to be rich in novelties;
German :
Unser traditionelles Herbstkonzert verspricht wieder viel Neues zu bieten;
Italiano :
Il nostro tradizionale concerto autunnale si preannuncia ricco di novità;
Espanol :
Nuestro tradicional concierto de otoño promete estar repleto de novedades;
L’événement Deux harmonies pour un concert d’Automne Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron