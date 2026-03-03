Deux Images, un Regard : Le Diptyque à l’Honneur Chapelle de Baillarguet Montferrier-sur-Lez 14 – 22 mars Entrée libre

Expo Photos par le Club de l’Image de Prades le Lez, à la Chapelle de Baillarguet, Hameau de Baillarguet, Montferrier sur Lez (Hérault), du 14 au 22 mars 2026, de 15h à 18h30.

Annonce d’une expo photos

« Deux Images, un Regard : Le Diptyque à l’honneur » par le Club de l’Image de Prades le Lez, à la Chapelle de Baillarguet, Hameau de Baillarguet, Montferrier sur Lez (Hérault), du 14 au 22 mars 2026, de 15h à 18h30.

L’exposition rassemblera 32 diptyques, tirés sur Forex, réalisés par 12 photographes amateurs différents.

Le thème en est complètement libre.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:30:00.000+01:00

1



Chapelle de Baillarguet 34980 Montferrier sur Lez Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

