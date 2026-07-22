Deux jeunes prodiges du violon en concert caritatif Théâtre de l’Arche Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Deux jeunes prodiges du violon en concert caritatif

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

À 10 ans et 13 ans, Clea et Sora Lavorgna interprètent Paganini,Tchaikovski,et Sarasate lors d’un concert exceptionnel au profit des enfants du Salvador.

L’ONG Artistes en action a le plaisir d’annoncer un concert exceptionnel qui se tiendra le 28 Août 2026 au Théâtre de l’Arche de Tréguier à 20h.

Cette soirée promet d’être un des temps forts de l’été à Tréguier, alliant la découverte de deux jeunes musiciennes d’exception à un engagement humanitaire concret.

Les organisateurs invitent chaleureusement le public, les médias et les acteurs culturels de la région à relayer et à soutenir cet évènement placé sous le signe du Talent, du Partage et de la Solidarité

Cette soirée mettra à l’honneur deux très jeunes violonistes au talent remarquable déjà reconnu lors de concours internationaux. Cléa Lavorgna (10 ans) et Sora Lavorgna (13 ans) interpréteront un programme d’une grande richesse accompagnées au piano par Solène Menard.

Le public pourra entendre des œuvres de grands maitres du répertoire pour violon Niccolo Paganni,

Dmitri Chostakovitch, Piotr Tchaikowski, Henryk Wieniawski, Pablo de Sarasate.

Au-delà de sa dimension artistique, ce concert est avant tout un évènement de Solidarité et de générosité 100% des bénéfices seront consacrés aux actions humanitaires menées par Artistes en Action en faveur des enfants du Salvador. L’ONG, Grand Prix humanitaire de France, mobilise des artistes bénévoles afin de financer des programmes d’aide destinés à l’enfance en souffrance (www. artistes-action.org).

Billetterie en ligne sur place au théâtre de l’Arche à partir de 19h15 (dans la limite des places disponibles). .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Deux jeunes prodiges du violon en concert caritatif Tréguier a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose