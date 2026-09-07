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Deux jours avec Krafft, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft · Reims

Deux jours avec Krafft, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft
Adresse
36 place du Forum, 51100 Reims, France
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Dans la limite des places disponibles

Deux jours avec Krafft 19 et 20 septembre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des commentaires en salle invitent à découvrir ou redécouvrir le rez-de-chaussée de la maison d’Hugues Krafft, la nouvelle salle qui lui est consacrée, le jardin du musée-hôtel Le Vergeur et l’exposition « Voyages et paysages ».
Par les médiateurs du musée.
Tout public.
Durée 30 minutes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum
Des commentaires en salle invitent à découvrir ou redécouvrir le rez-de-chaussée de la maison d’Hugues Krafft, la nouvelle salle qui lui est consacrée, le jardin du musée-hôtel Le Vergeur et Voyages …

©Cyrille Beudot

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