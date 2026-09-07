Deux jours avec Krafft, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

Informations pratiques

Deux jours avec Krafft 19 et 20 septembre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des commentaires en salle invitent à découvrir ou redécouvrir le rez-de-chaussée de la maison d’Hugues Krafft, la nouvelle salle qui lui est consacrée, le jardin du musée-hôtel Le Vergeur et l’exposition « Voyages et paysages ».

Par les médiateurs du musée.

Tout public.

Durée 30 minutes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum

Des commentaires en salle invitent à découvrir ou redécouvrir le rez-de-chaussée de la maison d’Hugues Krafft, la nouvelle salle qui lui est consacrée, le jardin du musée-hôtel Le Vergeur et Voyages …

©Cyrille Beudot