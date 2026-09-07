Deux jours avec Krafft, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims
samedi 19 septembre 2026 · Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft · Reims
Informations pratiques
Deux jours avec Krafft 19 et 20 septembre Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des commentaires en salle invitent à découvrir ou redécouvrir le rez-de-chaussée de la maison d’Hugues Krafft, la nouvelle salle qui lui est consacrée, le jardin du musée-hôtel Le Vergeur et l’exposition « Voyages et paysages ».
Par les médiateurs du musée.
Tout public.
Durée 30 minutes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum
Des commentaires en salle invitent à découvrir ou redécouvrir le rez-de-chaussée de la maison d’Hugues Krafft, la nouvelle salle qui lui est consacrée, le jardin du musée-hôtel Le Vergeur et Voyages …
©Cyrille Beudot
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