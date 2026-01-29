Deux Lyres en concert

Centre Socio Culturel Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

En Concert annuel, le samedi 28 mars prochain, La Lyre de Chalindrey renouera avec l’échange musical l’Association sorcière recevra, l’Harmonie d’Is-sur-Tille (21).

Co-dirigée par Catherine Simonin et Bertrand Jeannin, celle-ci compte une cinquantaine de musiciens amateurs ; créée en 1869, on peut dire que La Lyre Val d’Ys est une cousine germaine de La Lyre de Chalindrey. Son répertoire vise à promouvoir la musique originale pour orchestre d’harmonie.

La Lyre Sorcière et son répertoire éclectique jouera en lever de rideau, puis la Lyre Val d’Ys assurera la seconde partie du Show.

Concert tous publics

Gratuit .

Centre Socio Culturel Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 64 11 communication@lalyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Deux Lyres en concert Chalindrey a été mis à jour le 2026-01-27 par Antenne du Pays de Langres