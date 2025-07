« Deux mains dans la terre », démonstrations de céramique Léognan

« Deux mains dans la terre », démonstrations de céramique

25 Chemin de Jacquin Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-27 19:00:00

Date(s) :

2025-07-26 2025-07-27

Première édition de « Deux mains dans la terre », démonstrations de céramique

Démonstrations de Isabelle Blanchy et Delphine Latournerie de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30

Restauration sur place, Ohsebon le samedi et Aux Délices d’Alex le dimanche

Dégustation gratuite à l’issue de chaque démonstration

Entrée gratuite, vente directe de vins et céramiques. .

25 Chemin de Jacquin Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 37 91

