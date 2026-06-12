DEUX MONDES OPPOSÉS – Membres du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, Le Cube, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

DEUX MONDES OPPOSÉS – Membres du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Vendredi 16 octobre, 20h30 Le Cube Gironde

Plein tarif : 18€ / Tarif réduit : 12€ / Carte jeune – accompagnateur : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:45:00+02:00

Un seul souffle

Deux chorégraphes, deux univers, six danseurs. Un dialogue mené par l’Opéra de Bordeaux entre héritage classique et création contemporaine. D’une part, Les Quatre Saisons de Vivaldi, réinventées en souffle néoclassique par Riccardo Zuddas. De l’autre, Système à six corps, création contemporaine de Simon Asselin sur la musique d’Esteban Fernandez. Deux langages qui se répondent, se heurtent et se prolongent, jusqu’à faire naître un même mouvement, celui de la danse.

Production Opéra National de Bordeaux – Avec le soutien de Bordeaux Métropole dans le cadre du projet « Pour un Opéra hors les murs »

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Tout public – Durée : 1 h 15

Le Cube Chemin de Cadaujac, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/780965-deux-mondes-opposes-membres-du-ballet-de-lopera-national-de-bordeaux »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 27 »}]

Danse spectacle danse

Sébastien Blanquet Rivière et Marion Bonnet