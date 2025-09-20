Deux nouveaux parcours de médiation « Architecture » et « Matrimoine » à découvrir au musée du Petit Palais ! Musée du Petit Palais Avignon

Tout public, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des journées du patrimoine, le Petit Palais dévoile deux nouveaux parcours de médiation écrite au sein des salles du musée : un parcours Architecture, en lien avec la thématique « Patrimoine architectural » des JEP 2025, pour en apprendre plus sur le monument du Petit Palais comme ancienne livrée cardinalice et palais des archevêques ; et un parcours Matrimoine, mêlant cartels écrits par les équipes du musée et par les participants aux ateliers d’écriture menés en juin 2025 auprès de bénéficiaires du Centre social La Croix des Oiseaux et de la Maison Folie de Saint-Chamand, pour renouveler le regard porté sur les représentations féminines dans les collections du musée.

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

