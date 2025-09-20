Deux œuvres chaleureuses en extérieur signées Guillaume Bottazzi Résidence Quintessence Meudon

Deux œuvres chaleureuses en extérieur signées Guillaume Bottazzi 20 et 21 septembre Résidence Quintessence Hauts-de-Seine

Visite libre depuis l’extérieur

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ces créations ensoleillées et sinueusement poétiques de Guillaume Bottazzi ont la faculté de nous immerger dans un imaginaire solaire et tonifiant.

Situées à l’extérieur, elles marquent l’entrée d’un jardin.

Ces œuvres d’art de 1 mètre 65 chacune ont été réalisées par l’artiste en 2023.

Elles relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles sont réalisées avec des émaux, un matériau naturel composé de minéraux réduits en poudre.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

L’objectif est de produire des effets chimiques sur nous qui contribuent à aider notre santé mentale. Ces œuvres patrimoniales ancrées dans notre quotidien diminuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Elles produisent notamment sur nous de la dopamine, de la sérotonine et de l’ocytocine. Elles nous rendent plus heureux et plus forts, plus élégants et plus sains. Elles diminuent les effets de la dépression, favorisent la cohésion sociale et nous aident à prendre du recul sur les choses. Elles nous réconfortent, facilitent l’appropriation des espaces et diminuent les tensions sociales. Elles contribuent à la paix et à l’amour dans le monde.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France. 34 d’entre elles sont à découvrir dans les Hauts-de-Seine, et 61 d’entre elles sont à découvrir à Paris et dans le Grand Paris.

Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://guillaume.bottazzi.org

Résidence Quintessence Rue Paul Demange 92360 Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France La résidence Quintessence accueille en permanence deux œuvres de l'artiste Guillaume Bottazzi depuis 2024 Au pied du tramway T6 station Georges Millandy

Accès principal, hall 2

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris