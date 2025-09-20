Deux œuvres de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble Louveciennes

Deux œuvres de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi Samedi 20 septembre, 08h00 Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble Yvelines

Visible depuis l’extérieur en dehors des horaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Ces deux créations de trois mètres de long signées Guillaume Bottazzi sont des catalyseurs sociaux qui favorisent les échanges et les liens entre les autochtones. Elles permettent de sensibiliser le public à l’art et d’humaniser les lieux.

Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques aux lieux où elles se trouvent. Elles ont été réalisées avec des émaux, une matière naturelle composée de minéraux broyés en poudre.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Louveciennes deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi – Immeuble 14ter chemin de prunay 78430 Louveciennes Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France Ces deux immeubles accueillent depuis 2019 deux œuvres patrimoniales de Guillaume Bottazzi Bus ligne 259 – Arrêt Bas Prunay

