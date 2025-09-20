Deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi Oeuvres patrimoniales Grand Paris Bobigny

Visite libre depuis l’extérieur

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Ces deux œuvres énigmatiques signées Guillaume Bottazzi à Bobigny incitent le regardeur à se sentir paisible, à s’approprier l’espace et à moduler ses neurones.

Ces œuvres relèvent d’une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques aux lieux où elles se situent.

Réalisées avec des émaux, une matière naturelle, qui, due à sa nature réflexive, immerge le regardeur et facilite son appropriation.

Guillaume Bottazzi a créé plus de cent œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

2025 est l’année de la santé mentale et l’artiste visuel Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gigantesque avec 86 œuvres d’art patrimoniales à découvrir dans toute la France dans le cadre de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine.

Guillaume Bottazzi est reconnu comme un pionnier de la neuroesthétique qui intronise la neurobiologie et l’art dans notre environnement afin de contribuer à améliorer notre santé mentale et réduire les tensions sociales.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Oeuvres patrimoniales Grand Paris 36 avenue Karl Marx 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France Cette résidence accueille depuis 2021 des oeuvres in situ de l'artiste Guillaume Bottazzi T1 – Arrêt Hôtel de Ville

M6 – Arrêt Bobigny – Pablo Picasso

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris