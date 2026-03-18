Deux pas sages spectacle théâtre cirque Salle polyvalente Ingrandes
Deux pas sages spectacle théâtre cirque Salle polyvalente Ingrandes samedi 21 mars 2026.
Deux pas sages spectacle théâtre cirque
Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
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Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 10
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English : Deux pas sages spectacle théâtre cirque
L’événement Deux pas sages spectacle théâtre cirque Ingrandes a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne