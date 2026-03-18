Deux pas sages spectacle théâtre cirque Salle polyvalente Ingrandes

Deux pas sages spectacle théâtre cirque 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes 2026-03-21

Deux pas sages spectacle théâtre cirque Salle polyvalente Ingrandes samedi 21 mars 2026.

Deux pas sages spectacle théâtre cirque

Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

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Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 10 

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English : Deux pas sages spectacle théâtre cirque

L’événement Deux pas sages spectacle théâtre cirque Ingrandes a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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